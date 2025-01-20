Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании
Сегодня, 20 января, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании по футболу сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомится со всеми четвертьфинальными парами.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании по футболу:
- «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
- «Леганес» — «Реал»
- «Атлетико» — «Хетафе»
- «Валенсия» — «Барселона»
Матчи будут сыграны 4, 5 и 6 февраля. Точные даты игр будут объявлены позже.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик» из города Бильбао. В финале прошлого розыгрыша турнира баски обыграли «Мальорку». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти «Атлетик» выиграл — 4:2.
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