Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 20 января, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании по футболу сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомится со всеми четвертьфинальными парами.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании по футболу:

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Леганес» — «Реал»

«Атлетико» — «Хетафе»

«Валенсия» — «Барселона»

Матчи будут сыграны 4, 5 и 6 февраля. Точные даты игр будут объявлены позже.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик» из города Бильбао. В финале прошлого розыгрыша турнира баски обыграли «Мальорку». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти «Атлетик» выиграл — 4:2.