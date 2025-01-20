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Бояринцев рассказал, связан ли спад «Зенита» с Сергеем Семаком

Бояринцев рассказал, связан ли спад «Зенита» с Сергеем Семаком
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Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, связан ли спад «Зенита» в этом сезоне с фигурой главного тренера команды Сергея Семака.

«Семак — один из сильнейших тренеров России, кто бы что ни говорил. Звёздами управлять не так просто, приводить команду к чемпионству на протяжении стольких сезонов — тем более. Да, спады бывают, именно поэтому футболистов нужно постоянно встряхивать. Убирать тех, кто уже насытился победами и деньгами», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене.

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