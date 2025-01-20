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Тренер «Сокола» Казань высказался о будущем клуба после объявления о продаже на «Авито»

Тренер «Сокола» Казань высказался о будущем клуба после объявления о продаже на «Авито»
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Тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов высказался о будущем клуба после объявления о продаже на «Авито». Объявление о продаже клуба за 5,6 млн рублей появилось на данном сайте.

«Конечно, мы говорили с руководством о будущем клуба. «Урбан Юниверсити» заканчивает своё финансирование и отходит от клуба. Сейчас находимся в поисках владельцев. Но команда готовится полностью. Клуб не прекращает существование. Наша команда тренируется, всё у нас идёт по плану», — сказал Варламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, летом 2024 года клуб также был выставлен на продажу на сайте «Авито». «Урбан Юниверсити» выкупила футбольный клуб у транспортной компании «Сокол».

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