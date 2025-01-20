Анчелотти принял решение покинуть «Реал» по завершении этого сезона — Onda Cero

Итальянский специалист, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет испанский клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает издание Onda Cero.

Отмечается, что Анчелотти твёрдо решил уйти, он не останется даже в том случае, если «Реал» завершит сезон с выигранными трофеями. Действующий контракт итальянца с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Карло возглавил «Реал» в 2021-м, под его руководством «сливочные» дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее Карло Анчелотти тренировал «Милан» «Челси», «Эвертон» и некоторые другие европейские команды.