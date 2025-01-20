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Андрей Мовсесьян: при Николиче моё общение с тренерским штабом ЦСКА стало нежелательным

Андрей Мовсесьян: при Николиче моё общение с тренерским штабом ЦСКА стало нежелательным
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Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что после назначения сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера клуба летом 2024 года ему дали понять о нежелательности общения с тренерским штабом.

«После назначения Марко Николича руководство давало мне понять, что моё общение с тренерским штабом нежелательно, есть другой специалист. Моё мнение – не зная требований тренера, невозможно подобрать качественного кандидата. Руководство сообщило мне, что требования остались те же.

За карьеру футболиста, скаута и спортивного директора появилось понимание, что у двух тренеров не может быть одинаковых требований к позициям. Всегда есть какие-то нюансы, в которых кроется суть», — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».

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