Андрей Мовсесьян: при Николиче моё общение с тренерским штабом ЦСКА стало нежелательным

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что после назначения сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера клуба летом 2024 года ему дали понять о нежелательности общения с тренерским штабом.

«После назначения Марко Николича руководство давало мне понять, что моё общение с тренерским штабом нежелательно, есть другой специалист. Моё мнение – не зная требований тренера, невозможно подобрать качественного кандидата. Руководство сообщило мне, что требования остались те же.

За карьеру футболиста, скаута и спортивного директора появилось понимание, что у двух тренеров не может быть одинаковых требований к позициям. Всегда есть какие-то нюансы, в которых кроется суть», — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».