Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: нам дважды предлагали Алексиса Дуарте, но я отказывал

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о переходах, совершённых с помощью футбольного агентства Ultimate.

«Что касается агентства Ultimate, за время моей работы руководителем с 2020 по 2023 год были оформлены 22 перехода в ЦСКА, и менее чем в одной трети трансферов они были задействованы. С их помощью мы совершили трансферы Медины, Рондона, Карраскаля, Языджи и других качественных игроков. Это агентство предлагало нам разных футболистов – защитник Алексис Дуарте, выступающий сейчас за «Спартак», предлагался два трансферных окна, но я отвечал отказом, если они не подходили под запросы клуба и требования главного тренера», — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.