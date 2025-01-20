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Прудников — о Хусанове и «Манчестер Сити»: к спортивным директорам клубов РПЛ есть вопросы

Прудников — о Хусанове и «Манчестер Сити»: к спортивным директорам клубов РПЛ есть вопросы
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о готовящемся переходе узбекского защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«К спортивным директорам клубов РПЛ часто есть вопросы. Потому что под боком иногда есть таланты, которых мы не замечаем. Сейчас все говорят о Хвиче и о том, что некоторые клубы РПЛ от него отказались. У этого есть разные причины, но факт в том, что многие наши клубы не обратили на него внимание», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист подпишет контракт с «Манчестер Сити» до лета 2029-го с опцией продления ещё на один сезон. Сумма трансфера составит € 40 млн плюс бонусы. В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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