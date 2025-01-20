Хубулов — о Дзюбе: одно удовольствие играть с таким классным нападающим

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о партнёре по команде, форварде Артёме Дзюбе. По словам Хубулова, 36-летний Дзюба является классным нападающим.

«Для меня одно удовольствие играть с таким опытным и классным нападающим, как Артём Дзюба. Он мне постоянно подсказывает как на тренировках, так и в матчах. Я пытаюсь что-то хорошее себе перенять от него», – приводит слова Хубулова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.