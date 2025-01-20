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Бояринцев назвал условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом России

Бояринцев назвал условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом России
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Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев заявил, что у «Краснодара» будут все шансы на чемпионство в РПЛ, если «быки» справятся с давлением.

«Мусаев делает отличную команду, у «быков» есть все шансы наконец стать чемпионом. Если они справятся с давлением, то у них эти шансы сохранятся. В любом случае рано или поздно они должны взять титул», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене.

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