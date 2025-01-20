Камоцци: Селихову лучше найти другой клуб, если он не играет в «Спартаке» даже на сборах

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно. Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя из пермского «Амкара».

«Если Селихов не играет в «Спартаке» даже на сборах, ему лучше найти другую команду в России», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.