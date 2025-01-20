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Александр Кержаков рассказал, что ему не нравится в Медиалиге

Александр Кержаков рассказал, что ему не нравится в Медиалиге
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков поделился мнением о Медиалиге.

— Про эпатаж. Вас в Медиалигу звали тренером?
— Ни разу.

— А как вам вообще?
— Медиалига ― нормальная история. Я к ней скептически относился, но сейчас понимаю, что ребята делают своё дело. А главное – у этой истории есть развитие, они не стоят на месте: будет Кубок в Абу-Даби. Однако очень много мата — мне это не нравится, затмевает футбол. Наверное, поэтому это и называется Медиалигой — футбол там на втором месте. Но это же смотрят дети… Хотя именно это и привлекает детей — под одеялом могут посмотреть, кто там кого обматерил.

У меня сыновья много команд из Медиалиги знают. Плюс команды оттуда в Кубке России же играют. Для популяризации футбола сейчас классно, когда команда Медиалиги едет играть во Владимир, Кострому, Омск. Народ же ходит! – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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