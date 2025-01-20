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Экс-глава «Амкара»: если Селихов уйдёт из «Спартака», кто составит конкуренцию Максименко?

Экс-глава «Амкара»: если Селихов уйдёт из «Спартака», кто составит конкуренцию Максименко?
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Бывший глава пермского «Амкара» Денис Маслов прокомментировал информацию, что нынешний вратарь московского «Спартака» Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.

«Мне точно не надо вмешиваться в ситуацию с Селиховым. Саша — самостоятельная фигура, мой близкий друг и товарищ. Я переживаю за его карьеру. Ни у кого нет сомнений, что это квалифицированный вратарь, а в недавнем прошлом — игрок сборной. Он в прекрасном возрасте и совершенно точно может держать конкуренцию. Решение о будущем должен принять сам Саша с агентом и руководством «Спартака».

Я не знаю клубов, которые дают 100-процентную гарантию, что в случае перехода будешь точно играть. Но даже если такие есть, в такой клуб идти не надо. Нужно идти в клуб, где есть конкуренция. Если нет конкуренции, весь прогресс сходит на нет. Почему Максименко так хорошо заиграл в нынешнем сезоне? Потому что у него есть серьёзная конкуренция с Селиховым. Вот завтра уйдёт Саша — о чём будет думать «Спартак»? Кто составит конкуренцию Максименко? Селихов — мудрый парень и может принять лучшее для себя решение. В «Спартак» два раза не зовут. Саша находится в самом популярном клубе страны. Надо работать, и всё у Саши в дальнейшем получится», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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