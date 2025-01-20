Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов на правах аренды перешёл в «Тюмень»

Футбольный клуб «Тюмень» объявил на своём официальном сайте о переходе атакующего полузащитника московского «Спартака» Виталия Шитова на правах аренды.

«В «Тюмень» вернулся ещё один футболист, который был одним из лидеров команды в прошлом сезоне. Тогда Шитов провёл 32 матча, в которых отметился пятью голами (второй результат в команде) и тремя голевыми передачами. Признавался лучшим молодым игроком летне-осенней части сезона в Мелбет Первой лиге», — говорится в заявлении пресс-службы.

Летом 2024 года 21-летний Шитов на правах аренды перешёл из «Спартака» в «Торпедо», за который провёл семь игр и отметился двумя голами.

«Тюмень» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура, заработав 12 очков.