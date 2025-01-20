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«Локомотив» проиграл клубу «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче

«Локомотив» проиграл клубу «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил в закрытом режиме в формате трёх таймов по 30 минут. «Локомотив» потерпел поражение со счётом 1:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
0:1     0:2     1:2 Самошников – 54'    

К 35-й минуте «Локомотив» уступал китайскому клубу 0:2. На 53-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников сократил отставание своей команды.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 18 игр. У подопечных Михаила Галактионова 11 побед, две ничьих и пять поражений.

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