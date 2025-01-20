«Локомотив» проиграл клубу «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил в закрытом режиме в формате трёх таймов по 30 минут. «Локомотив» потерпел поражение со счётом 1:2.

К 35-й минуте «Локомотив» уступал китайскому клубу 0:2. На 53-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников сократил отставание своей команды.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 18 игр. У подопечных Михаила Галактионова 11 побед, две ничьих и пять поражений.