«Локомотив» проиграл клубу «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил в закрытом режиме в формате трёх таймов по 30 минут. «Локомотив» потерпел поражение со счётом 1:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
0:1 0:2 1:2 Самошников – 54'
К 35-й минуте «Локомотив» уступал китайскому клубу 0:2. На 53-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников сократил отставание своей команды.
«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 18 игр. У подопечных Михаила Галактионова 11 побед, две ничьих и пять поражений.
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