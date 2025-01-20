Кержаков: после матчей в роли тренера я другой человек, 10-15 лет прибавляется

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков сравнил уровень стресса у футболистов и у тренеров.

— Насчёт эмоций. Ранее в интервью вы сказали, что у вас много болезней из-за стресса. Как вы с ним справляетесь?

— Это невозможно. Тренерский стресс несопоставим со стрессом игрока. Игроком после победы ты живёшь на эйфории до следующего матча. Тренер так не может. Ты выиграл, чуть порадовался, приехал домой, выдохнул — и уже готовишься к тому, что будет завтра. А завтра – это подготовка к следующей игре. После поражений – ещё хуже. Игрок всегда найдёт миллион причин, чтобы себя оправдать даже в случае очевидной ошибки. А тренер… Он за всё отвечает. Всё это удручает, печалит и тревожит. Когда я смотрю на себя во время флеш-интервью после матчей… Это другой человек – сразу 10-15 лет прибавляется, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».