Гладилин: Селихов может подойти любой команде, но ему придётся бороться за первый номер

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.

«Селихову нужна игровая практика. Ему надо найти команду, где он будет основным вратарём. Саше уже неинтересно сидеть в запасе. Максименко же сильнее на данный момент. Это номер один в «Спартаке». Клуб должен помочь ему трудоустроиться.

Селихов может подойти любой команде. У нас сильная вратарская школа. Сейчас во всех командах сильные вратари. Так что придётся ему бороться за место. Не будет такого, что он придёт и будет играть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.