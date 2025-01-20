Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Селихов может подойти любой команде, но ему придётся бороться за первый номер

Гладилин: Селихов может подойти любой команде, но ему придётся бороться за первый номер
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.

«Селихову нужна игровая практика. Ему надо найти команду, где он будет основным вратарём. Саше уже неинтересно сидеть в запасе. Максименко же сильнее на данный момент. Это номер один в «Спартаке». Клуб должен помочь ему трудоустроиться.

Селихов может подойти любой команде. У нас сильная вратарская школа. Сейчас во всех командах сильные вратари. Так что придётся ему бороться за место. Не будет такого, что он придёт и будет играть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Экс-глава «Амкара»: если Селихов уйдёт из «Спартака», кто составит конкуренцию Максименко?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android