«Наполи» близок к достижению соглашения с игроком «МЮ» Гарначо — Corriere dello Sport

«Наполи» близок к достижению соглашения с 20-летним крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Футболист и главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте провели телефонный разговор. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, спортивный директор игрока Джованни Манна встретится с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие часы, чтобы договориться о трансфере Гарначо. Сообщается, что «Наполи» готов заплатить за игрока € 60 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.