Кержаков: дома с 2010-го стоят два чемодана Louis Vuitton. Сейчас думаю: зачем я их купил?

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков рассказал о своей самой дорогой спонтанной покупке.

— Какая у вас самая дорогая спонтанная покупка?

— У меня дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Я сейчас иногда на них смотрю и думаю: зачем я их купил? Это было ещё в 2000-е. Не помню, сколько они стоили, но много. Весят по 15 кг каждый — жесть.

— Может, продать?

— Можно, но кому они нужны? – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последним клубом, который возглавлял Александр Кержаков, был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.