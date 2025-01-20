Александр Кержаков: на мою аэрофобию сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что повлияло на развитие у него аэрофобии.

— У вас аэрофобия. Какой-то конкретный полёт повлиял?

— Нет. Очень сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года. До этого я много летал и с юношеской сборной, и с «Зенитом» в начале своего первого сезона – вообще проблем не было. Мне, наоборот, было в кайф видеть облака! А тут вот это случилось, и я задумался: мы ведь не знаем, с кем садимся в самолёт. А дальше это наложилось на случаи турбулентности, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последним клубом, который возглавлял Кержаков, был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.