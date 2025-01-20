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Александр Кержаков рассказал, о чём он мечтает

Александр Кержаков рассказал, о чём он мечтает
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Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился своей спортивной и личной мечтой.

— А о чём сейчас мечтает Александр Кержаков?
— Это скорее не мечта, а желание: мне бы очень хотелось, чтобы Россия вернулась на международную спортивную арену. Это касается всех видов спорта. Болеть за своих — отдельное удовольствие. Это моё спортивное и личное желание.

Что касается жизни, то мы уже об этом говорили. Да, есть проекты, которые я бы хотел реализовать. Надеюсь, всё получится. Но это не первостепенно для моего счастья. Своё главное желание я, как всегда, загадал на Новый год, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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