Александр Кержаков вспомнил самый страшный полёт в своей жизни

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, как проходил его самый страшный полёт в жизни.

— Когда был самый страшный полёт?

— Когда в «Цюрихе» играл. Зимой мы летели на сборы в Анталью, попали в шторм прямо перед посадкой. Кружили минут 40 в туче: молнии сверкали, а нас кидало, бросало и подбрасывало. Орал весь самолёт.

С нами летела жена владельца команды — Елена Канепа, сидела прямо за мной. Ей было тогда лет 70. А она очень неформальная женщина – у неё пышная причёска, красные волосы. После приземления она мне говорит: «Алекс, ну ты чего кричал? Это же funny (забавно. — Прим. «Чемпионата»)!» Я ей ответил: «Елена, когда я буду в твоём возрасте, может, для меня это тоже будет funny. Но пока что-то совсем не funny».

— Как сейчас дела с боязнью летать?

— Ну так, продолжаю волноваться. Иногда кино смотрю, отвлекаюсь. Появляется турбулентность — начинаю переживать.

— Когда были футболистом, партнёры подкалывали?

— Нет. Достаточно было людей, кто тоже боялся.

— Вы с ними садились?

— Никогда. Так ещё хуже. Лучше с теми, кто не боится. Мне рассказывали, что в «Зените» Азмун любил часто шутить, что в этот раз точно последний полёт. Если бы он со мной так пошутил, я бы очень плохо на это отреагировал, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».