А. Кержаков вспомнил, как популярность помогла ему сесть в «Сапсан» без билета

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о своей популярности.

— Вы говорили, что вас сейчас гораздо меньше узнают.

— Мне нормально. Ну вот за день до этого интервью в Москве меня узнали дважды. Наверное, если буду ходить без шапки в толпе народу, то узнает ещё какое-то число людей.

— Была история, когда узнаваемость вам помогла?

— Однажды в «Сапсан» без билета посадили.

— Ого.

— Во время карьеры — да. Мне нужно было срочно поехать из Москвы в Санкт-Петербург. Пришёл на вокзал, билетов в кассе не было. Я пошёл к проводнику и начальнику поезда, попросил. Они меня узнали и сразу посадили. Ехал на каком-то откидном сиденье, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».