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Орещук высказался о решении «Зенита» сохранить Вендела до конца сезона

Орещук высказался о решении «Зенита» сохранить Вендела до конца сезона
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал решение «Зенита» оставить полузащитника сине-бело-голубых Вендела до конца сезона. Ранее санкт-петербургский клуб объявил, что игрок перейдёт в бразильский «Ботафого» летом 2025 года.

– Как оцените решение «Зенита» сохранить Вендела до конца сезона?
– «Зенит» же борется за чемпионство. Здесь вопрос в договорённости между клубами. Если все согласны на это, то почему бы и нет?

– Придаст ли этот факт мотивации Венделу доиграть остаток сезона в «Зените»?
– Венделу нужно прийти готовым и физически, и технически в новый клуб, который сейчас чемпион Бразилии. Если он полгода будет тут дурака валять, то, думаете, он придёт в новый клуб и будет там сразу играть? Ему точно так же нужно будет набирать форму, то есть он год потеряет.

Я думаю, что здесь хорошее решение «Зенита»: вернули футболиста. Вендел же уже бойкотировал «Зенит», намеревался уйти из клуба, и каким он вернулся? Пришёл ещё сильнее после того демарша, который он устроил.

У нас очень мало таких футболистов, как Вендел. Ему неинтересно в нашей лиге. Без еврокубков тяжело хороших футболистов заманить, что бы болельщики ни говорили. Понятно, что приходится переплачивать. Наш путь — это переплата или понижение уровня чемпионата, — приводит слова Орещука «Спорт День за Днём».

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