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Массимо Каррера высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

Массимо Каррера высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.

«Мне жаль, что Селихов близок к тому, чтобы покинуть «Спартак». Я считаю его хорошим вратарём!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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