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«Зенит» объявил о переходе нападающего Луиса Энрике из «Ботафого»

«Зенит» объявил о переходе нападающего Луиса Энрике из «Ботафого»
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил о переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике.

Контракт атакующего полузащитника сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В обратную сторону уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении «Зенита».

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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