Полузащитник «Зенита» Артур перешёл в «Ботафого», Вендел покинет клуб в конце сезона

Полузащитник «Зенита» Артур переходит в бразильский клуб «Ботафого». Об этом санкт-петербургская команда объявила на своём официальном сайте.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артура за большой вклад в победы и титулы сине-бело-голубых и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.

Также в клубе сообщили, что полузащитник «Зенита» Вендел присоединится к бразильской команде летом 2025 года, после завершения текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.