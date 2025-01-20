Непомнящий: не понимаю трансфер Энрике в «Зенит», сейчас нет смысла в таких тратах

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит». Сегодня, 20 января, сине-бело-голубые официально объявили о подписании полузащитника.

«В сегодняшних условиях, когда нет еврокубков и международных матчей, нет смысла в таких тратах. Нам выдался шанс за счёт своих молодых игроков повысить уровень чемпионата. Я не понимаю трансфер Энрике в «Зенит».

Пример Малкома и Вендела говорит о том, что человек приходит, через какое-то время уходит, и на этом всё. Если Энрике потом продадут за € 60 млн, я могу как-то понять этот трансфер. Но это же серьёзный риск», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.