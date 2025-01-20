Непомнящий: разговаривал с Кафановым — в России вратари как никогда приличного уровня

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий заявил, что он всегда на стороне тех вратарей, которые из-за высокой конкуренции ищут возможности проявить себя в другом клубе.

«Одна из серьёзных проблем вратарей – когда в одном составе оказываются два или три равных игрока и один не уступает другому. В такие моменты я всегда на стороне вратарей, которые ищут возможность играть в другом клубе.

Но я разговаривал с Кафановым — в России вратари как никогда приличного уровня во всех клубах. Вратарское дело такое, что не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь. Переходить нужно только на условиях того, что Селихов точно будет играть. Надо искать варианты», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.