Армянский агент: Тикнизян готов к Европе, нельзя дать поезду уйти

Армянский футбольный агент Ншан Депелян поделился мнением о готовности защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна продолжить карьеру в Европе.

«Тикнизян готов к Европе. Он очень боевой футболист, хорошо смотрится на своём фланге. За счёт харакера и футбольных качеств Наир сможет проявить себя в той же Испании. Но в последнее время не слежу за «Севильей», чтобы сравнить уровень.

Тикнизян и Сперцян играют на разных позициях, однако они оба созидатели. Наир взрывной, а Эдик — более спокойный. Но каждый хорошо выполняет свои функции. Они оба были готовы к переезду даже раньше. А сейчас — точно. Всё связано с финансами, многие европейцы относятся к этому довольно скрупулёзно. Зимой, возможно, оба смогут осуществить свой трансфер. Каждый ещё может помочь своим командам в России, но даётся один шанс — нельзя дать поезду уйти», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.