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Илья Геркус прокомментировал трансфер нападающего Луиса Энрике в «Зенит»

Илья Геркус прокомментировал трансфер нападающего Луиса Энрике в «Зенит»
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал трансфер нападающего Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» в «Зенит».

«Очень сложно оценивать такие трансферы. Сумма действительно внушительная. Луис Энрике — игрок качественный, действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. Он ярко проявил себя в финальной игре. Очевидно, что это актив, но дома, в Бразилии. В Ла Лиге ярко проявить себя ему не удалось.

Неизвестно, насколько он впишется в игру «Зенита», насколько легко пройдёт адаптацию к новому для себя чемпионату. Это зависит от клуба и тренера. У Угальде, например, адаптация заняла полгода. Будет интересно наблюдать за этим игроком», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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