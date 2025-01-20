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Олег Иванов: Быстров отдавал премии на судей? Я с таким ни разу не сталкивался

Олег Иванов: Быстров отдавал премии на судей? Я с таким ни разу не сталкивался
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о коррупционном скандале в российском футболе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, а также прокомментировал слова бывшего полузащитника «Спартака» Владимира Быстрова о взятках в судействе. Ранее он рассказал, что в его карьере был случай, когда команду, в которой он выступал, просили заплатить арбитрам, чтобы они судили честно.

— Любую игру можно взять под подозрение — кто-то поскользнулся, кто-то сделал что-то не так. Тут можно с ума сойти. Бывали случаи, когда от своих мяч залетал в ворота. Что, теперь бегать и думать, что кто-то что-то делает? По-моему, если какой-то человек о чём-то утверждает, то надо вываливать факты. Слова надо чем-то подпитывать.

— Быстров сказал, что в какой-то команде к нему как-то раз подходили и говорили скидываться на судей.
— Я с таким ни разу не сталкивался. Думаю, это какая-то редкость, если не фантастика, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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