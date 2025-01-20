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Армянский агент: Хусанов — пример для молодых игроков с постсоветского пространства

Армянский агент: Хусанов — пример для молодых игроков с постсоветского пространства
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Армянский футбольный агент Ншан Депелян высказался о готовящемся переходе узбекского защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Манчестер Сити».

«Есть пример Хусанова, который за большие деньги перешёл в «Манчестер Сити». Мы не можем сказать, что это поставит на поток переходы в Европу игроков с постсоветского пространства. Но всплески, единичные переходы случаются. Так было всегда. Хусанов — прекрасный пример для молодых игроков с постсоветского пространства. Следить и болеть мы будем. Уважаем узбекский футбол, смотрим матчи сборной», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист подпишет контракт с «Манчестер Сити» до лета 2029-го с опцией продления ещё на один сезон. Сумма трансфера составит € 40 млн плюс бонусы. В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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