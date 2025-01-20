«Челси» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 20 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер .(Уилтшир, Англия) Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «Вулверхэмптон» заработал 16 очков после 21 тура и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.