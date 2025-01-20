«Челси» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 20 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер .(Уилтшир, Англия) Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «Вулверхэмптон» заработал 16 очков после 21 тура и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.
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