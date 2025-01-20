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Президент «Барселоны» Лапорта: судейство в матче с «Хетафе» было позором

Президент «Барселоны» Лапорта: судейство в матче с «Хетафе» было позором
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал позором судейство в матче 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

«Судейство во встрече с «Хетафе» было позором. То, что на Кунде не был назначен пенальти — это скандал. В похожем эпизоде с Рюдигером был дан свисток. СМИ следует чаще показывать повторы таких моментов», – приводит слова Лапорты AS.

Напомним, на 80-й минуте матча во время подачи углового защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись. Уче схватил Кунде в штрафной и пытался его свалить. Главный арбитр встречи и арбитры VAR не увидели в этом эпизоде нарушения правил.

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