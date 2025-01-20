«Фиорентина» определилась с заменой для Луиса Энрике, который выбрал «Зенит»

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике подписал долгосрочный контракт с российским «Зенитом». В услугах бразильского форварда также была заинтересована «Фиорентина», которая сейчас переключилась на переговоры по переходу игрока «Пармы» Денниса Мана. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

26-летний Ман родом из Румынии. За сборную своей страны в 32 матчах форвард забил девять голов и отдал семь результативных передач. «Парма» — первый не румынский клуб в карьере футболиста, за неё он выступает с января 2021 года. В нынешнем сезоне Ман в 21 матче забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.