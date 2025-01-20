Погребняк: «Зенит» совершил замечательный трансфер! Энрике с Венделом наделают шума

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал трансфер нападающего Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» в «Зенит».

«Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» — замечательная сделка. Свежая кровь в составе «Зенита». Отличная новость, что Вендел доиграет этот сезон в составе «Зенита». Команде нужно обновлять состав. Пара Луис Энрике и Вендела наделает шума.

Что касается суммы трансфера, такими цифрами не удивить. Были трансферы и дороже. Как мы знаем, эти трансферы окупались и продавались ещё дороже, а игроки приносили пользу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.