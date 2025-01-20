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Владимир Газзаев: с удовольствием вернусь к своей профессиональной деятельности

Владимир Газзаев: с удовольствием вернусь к своей профессиональной деятельности
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Бывший главный тренер «Алании» и «Родины» Владимир Газзаев поделился мнением о продолжении своей карьеры.

— Для себя вы определили, когда хотите вернуться к тренерской работе?
— Как только поступит предложение, которое устроит и меня, и клуб, конечно, с удовольствием вернусь к своей профессиональной деятельности. Очень бы этого хотел. Но я уже достаточно избирательно подхожу ко всем этим моментам. Я сталкивался с определёнными командами, в которых соглашался работать, но потом возникали определённые трудности с точки зрения того, о чём мы договаривались, — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Последним клубом Владимира Газзаева стала московская «Родина», которую специалист покинул в сентябре 2024 года.

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