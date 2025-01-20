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«СКА-Ростов» объявил о переходе защитника Виталия Денисова

«СКА-Ростов» объявил о переходе защитника Виталия Денисова
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Медийный клуб «СКА-Ростов» в своём телеграм-канале объявил о подписании бывшего защитника ряда российских клубов Виталия Денисова.

«Это большой трансфер и большой успех. Мы значительно укрепимся в игре и покажем на поле серьёзное давление. Такие игроки в медиафутболе подчёркивают значимость и масштаб этого народного явления.

Для меня как для болельщика большое счастье и большая честь, что в нашем клубе играют такие великие игроки», — приводит слова владельца клуба Басты (Василия Вакуленко) пресс-служба.

37-летний защитник выступал за такие команды, как ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», «Томь» и «Днепр». С 2006 по 2018 год Денисов вызывался в национальную команду Узбекистана. В активе футболиста 72 матча и один гол за сборную. Виталий также является обладателем Кубка УЕФА и двукратным победителем Кубка России в составе московского ЦСКА, чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».

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