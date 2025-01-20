Мовсесьян — о трансфере Эджуке: не имею к этому никакого отношения

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, какую роль сыграл в переходе нападающего Чидера Эджуке в команду.

– Болельщики часто обвиняют вас в подписании нигерийца Чидеры Эджуке. Его, как и Гайча, взяли летом 2020-го. Заплатили € 12 млн «Херенвену».

– Я не имею к этому трансферу никакого отношения. Изначально мы должны были взять португальского опорника за ту же сумму, но клуб настоял на том, чтобы мы срочно покупали Эджуке. Тогда, повторюсь, не было полного понимания своей роли. Поэтому и позволил совершить этот трансфер, – приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в 2020 году и провёл за команду два полноценных сезона. В сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги нигерийский футболист провёл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три результативные передачи. В следующем сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 30 встреч в РПЛ и отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Летом 2022 года Чидера Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и на правах годичной аренды ушёл в «Герту». В текущем сезоне нападающий выступает за испанскую «Севилью».