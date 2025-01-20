Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мовсесьян — о трансфере Эджуке: не имею к этому никакого отношения

Мовсесьян — о трансфере Эджуке: не имею к этому никакого отношения
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, какую роль сыграл в переходе нападающего Чидера Эджуке в команду.

– Болельщики часто обвиняют вас в подписании нигерийца Чидеры Эджуке. Его, как и Гайча, взяли летом 2020-го. Заплатили € 12 млн «Херенвену».
– Я не имею к этому трансферу никакого отношения. Изначально мы должны были взять португальского опорника за ту же сумму, но клуб настоял на том, чтобы мы срочно покупали Эджуке. Тогда, повторюсь, не было полного понимания своей роли. Поэтому и позволил совершить этот трансфер, – приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в 2020 году и провёл за команду два полноценных сезона. В сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги нигерийский футболист провёл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три результативные передачи. В следующем сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 30 встреч в РПЛ и отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Летом 2022 года Чидера Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и на правах годичной аренды ушёл в «Герту». В текущем сезоне нападающий выступает за испанскую «Севилью».

Материалы по теме
Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: нам дважды предлагали Алексиса Дуарте, но я отказывал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android