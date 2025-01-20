Сафонов и Кварацхелия вместе вышли на первую тренировку грузина в составе «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сопровождал грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию на поле перед его первой тренировкой в составе новой команды. Эпизод, на котором футболисты о чём-то говорят между собой, попал в соцсети французской команды.

Кварацхелия, перешедший в «ПСЖ» из «Наполи» в январе 2025 года, дважды пересекался с Сафоновым на поле в матчах Российской Премьер-Лиги. Это произошло в сезоне-2019/2020, когда Кварацхелия, будучи игроком «Рубина», играл против Сафонова, представлявшего «Краснодар». Команды обменялись победами со счётом 1:0.

Позднее в карьере Кварацхелии были батумское «Динамо» и ранее упомянутый «Наполи», с которым он стал чемпионом Италии. Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.