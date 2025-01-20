Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Лончар: в Черногории хотели бы сыграть со сборной России

Игрок «Акрона» Лончар: в Черногории хотели бы сыграть со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар оценил вероятность товарищеского матча между национальными командами Черногории и России.

«В Черногории хотели бы сыграть со сборной России по футболу! В любой стране готовы были бы провести матч с такой сильной командой. Конечно, я бы тоже с большим удовольствием сыграл против российских футболистов! Почему нет? Не вижу никакой проблемы. Сборная России может приехать в Черногорию! Или сборная Черногории может приехать в Россию! Но давайте лучше сыграем в России, потому что в Черногории плохие футбольные поля (смеётся)», – приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с весны 2022 года.

Материалы по теме
Стефан Лончар: я бы хотел сыграть с «Акроном» в еврокубках, но давайте будем реалистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android