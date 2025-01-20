Игрок «Акрона» Лончар: в Черногории хотели бы сыграть со сборной России

Полузащитник «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар оценил вероятность товарищеского матча между национальными командами Черногории и России.

«В Черногории хотели бы сыграть со сборной России по футболу! В любой стране готовы были бы провести матч с такой сильной командой. Конечно, я бы тоже с большим удовольствием сыграл против российских футболистов! Почему нет? Не вижу никакой проблемы. Сборная России может приехать в Черногорию! Или сборная Черногории может приехать в Россию! Но давайте лучше сыграем в России, потому что в Черногории плохие футбольные поля (смеётся)», – приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с весны 2022 года.