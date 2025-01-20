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«Манчестер Сити» объявил о подписании узбекского защитника Абдукодира Хусанова

«Манчестер Сити» объявил о подписании узбекского защитника Абдукодира Хусанова
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Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте. Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года.

«Хусанов перешёл во французский «Ланс» из белорусского клуба «Энергетик-БГУ» летом 2023 года и зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых защитников в Лиге 1. В свои 20 лет центральный защитник уже провёл 18 матчей за свою страну и помог Узбекистану сделать уверенный старт в борьбе за право впервые попасть на чемпионат мира в 2026 году», — сказано в сообщении «Манчестер Сити».

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