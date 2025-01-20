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Абдукодир Хусанов стал первым узбекским футболистом в истории АПЛ

Абдукодир Хусанов стал первым узбекским футболистом в истории АПЛ
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Сегодня, 20 января, защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити», став первым узбеком в истории английской Премьер-лиги. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

За переход игрока из французского «Ланса» «горожане» заплатили € 40 млн по версии Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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