Абдукодир Хусанов прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

Защитник Абдукодир Хусанов, ставший игроком английского футбольного клуба «Манчестер Сити», высказался о своём переходе в стан «горожан».

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым мне нравится наблюдать в течение долгого времени. В этой команде полно лучших игроков в мире, и я не могу дождаться, чтобы встретиться с ними и сыграть вместе. И, конечно, Хосеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён, и я очень рад учиться у него и ещё больше улучшать свою игру. Это очень важный момент для меня и моей семьи – присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова Хусанова официальный сайт клуба.

Сегодня, 20 января, «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.