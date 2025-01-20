Узбекский защитник Абдукодир Хусанов взял в «Манчестер Сити» бывший номер Марио Балотелли

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, сегодня, 20 января, ставший игроком английской команды, будет выступать за неё под 45-м номером. Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Из последних популярных игроков, носивших этот номер за «Манчестер Сити», были Марио Балотелли и Майка Ричардс.

20-летний Хусанов стал игроком «Ланса» в июле 2023 года, перейдя из белорусской команды «Энергетик-БГУ» за € 450 тыс. В 31 матче за французскую команду Хусанов отметился одной результативной передачей. С «Манчестер Сити» Хусанов подписал контракт до лета 2029 года.

За сборную Узбекистана Хусанов провёл 18 матчей.