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Узбекский защитник Абдукодир Хусанов взял в «Манчестер Сити» бывший номер Марио Балотелли

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов взял в «Манчестер Сити» бывший номер Марио Балотелли
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, сегодня, 20 января, ставший игроком английской команды, будет выступать за неё под 45-м номером. Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Из последних популярных игроков, носивших этот номер за «Манчестер Сити», были Марио Балотелли и Майка Ричардс.

20-летний Хусанов стал игроком «Ланса» в июле 2023 года, перейдя из белорусской команды «Энергетик-БГУ» за € 450 тыс. В 31 матче за французскую команду Хусанов отметился одной результативной передачей. С «Манчестер Сити» Хусанов подписал контракт до лета 2029 года.

За сборную Узбекистана Хусанов провёл 18 матчей.

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