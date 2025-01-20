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Семшов: для «Зенита» и для Вендела его переход в «Ботафого» — это плюс

Семшов: для «Зенита» и для Вендела его переход в «Ботафого» — это плюс
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.

– Да, РПЛ потеряет звезду в лице Вендела, но он уже давно играет за «Зенит». В последнее время Вендел не всегда качественно выступает. Может, у него пропала мотивация. Для «Зенита» и для бразильца его переход в «Ботафого» – это плюс. В ближайшие полгода петербуржцы будут искать футболиста, который заменит Вендела.

– Будет ли Вендел показывать свой максимум в оставшиеся полгода?
– Его ждёт разговор с Семаком. Если Вендел готов играть на 100%, то будет выходить с первых минут. Может, его станут выпускать на замену, если мыслями он окажется не в «Зените», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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