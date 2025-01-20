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Директор «Манчестер Сити» — о трансфере Хусанова: это захватывающее подписание

Директор «Манчестер Сити» — о трансфере Хусанова: это захватывающее подписание
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Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн поделился мнением о приходе защитника Абдукодира Хусанова в команду.

«Мы очень рады, что он присоединился к нам, и мы все очень взволнованы тем, что он принесёт. Для такого молодого защитника Абдукодир уже очень умный, а также сильный, агрессивный и чрезвычайно быстрый.

Работа с Гвардиолой сделает его только лучше, и он полон решимости продолжать совершенствоваться. Это действительно захватывающее подписание, поскольку мы стремимся продолжать прогрессировать, чтобы сохранить статус одной из лучших команд в Европе. Все в «Манчестер Сити» рады приветствовать Абдукодира в клубе!» — приводит слова Бегиристайна официальный сайт клуба.

Сегодня, 20 января, «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.

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