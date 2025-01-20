Мовсесьян: ЦСКА обращался в «Энергетик» по Хусанову, но они уже договорились с «Лансом»

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян ответил на вопрос, мог ли новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов оказаться в армейском клубе.

«На азиатском отборе в Узбекистане мы его тоже отметили, обратились в Белоруссию (футболист играл в «Энергетик-БГУ» — Прим. «Чемпионата»). Нам ответили, что уже обо всём договорились с «Лансом».

Агенты абсолютно грамотно отвезли Хусанова в Белоруссию, там он начал играть. Прогресс молодых футболистов привязан к игровому времени, к отношению со стороны тренерского штаба. Вот и всё.

А то, что в сборную он входил, мы его видели и знали — не имеет значения. У нас не было острой необходимости в покупке центральных защитников, но работа на «что если вдруг» не прекращается», – приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

Сегодня, 20 января, «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодир Хусанов из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.