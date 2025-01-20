Ромащенко: будь «Зенит» лидером с большим отрывом, вряд ли купил бы Энрике за € 35 млн

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился мнением о переходе нападающего Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит».

«Если бы «Зенит» ушёл на зимнюю паузу на первом месте с большим отрывом, вряд ли сейчас купил бы Энрике за 35 миллионов. Но год для «Зенита» юбилейный, цели ясны и понятны — отсюда и такие трансферы. Не выиграть чемпионат именно сейчас для них будет большим разочарованием. Всё это делается именно с этой целью», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.