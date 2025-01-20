Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромащенко: будь «Зенит» лидером с большим отрывом, вряд ли купил бы Энрике за € 35 млн

Ромащенко: будь «Зенит» лидером с большим отрывом, вряд ли купил бы Энрике за € 35 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился мнением о переходе нападающего Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит».

«Если бы «Зенит» ушёл на зимнюю паузу на первом месте с большим отрывом, вряд ли сейчас купил бы Энрике за 35 миллионов. Но год для «Зенита» юбилейный, цели ясны и понятны — отсюда и такие трансферы. Не выиграть чемпионат именно сейчас для них будет большим разочарованием. Всё это делается именно с этой целью», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Материалы по теме
Погребняк: «Зенит» совершил замечательный трансфер! Энрике с Венделом наделают шума
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android