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«Зенит» показал кадры с первой тренировки Луиса Энрике в составе команды

«Зенит» показал кадры с первой тренировки Луиса Энрике в составе команды
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Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал видео с первой тренировки новичка команды бразильского вингера Луиса Энрике в своём официальном телеграм-канале.

На видео игроки команды и члены тренерского штаба тепло приветствуют новичка клуба.

Сегодня, 20 января, санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе Луиса Энрике из бразильского футбольного клуба «Ботафого». Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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